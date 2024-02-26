Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
HMD планирует выпустить раскладной телефон под брендом Barbie
Кроме того, HMD планирует анонсировать собственный фирменный мобильный телефон

реклама

HMD, компания, стоящая за брендом Nokia, сегодня представила планы на выпуск нескольких новых устройств этим летом. Одной из них будет раскладушка под брендом Barbie, разработанная совместно с производителем игрушек Mattel. Известная коллекция модных кукол Барби и популярная линия игрушек Mattel уже с 1959 года поражают детей своим стилем. В соответствии с пресс-релизом от HMD, телефон Barbie будет выпущен этим летом и будет иметь классическую раскладную форму. Кроме того, HMD также планирует выпустить свой собственный телефон под своим брендом. Подробности о нем пока остаются ограниченными, но утечка информации в прошлом месяце раскрыла изображения будущего телефона HMD. Согласно предыдущим отчетам, HMD также работает над 9 различными смартфонами.

реклама

Более того, HMD заверила потребителей, что устройства Nokia не исчезнут, несмотря на слухи о прекращении их производства. В прошлом ходили слухи, что HMD может отказаться от бренда Nokia после истечения срока лицензии в 2026 году. Однако HMD Global уточнила, что телефоны Nokia останутся доступными на рынке. В компании также намекнули на линейку новых брендов телефонов, которые появятся в 2024 году. Однако стоит отметить, что это пока лишь прототипы устройств, а не фактические модели. 

#nokia #hmd #barbie
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
HMD представляет телефон-раскладушку под брендом Barbie
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
1
Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
12
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
3
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
1
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
Сторонник Трампа из Конгресса призвал инициировать выход США из ООН
+
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
На стоянке предприятия Tesla замечены около сотни готовых пикапов Cybertruck
2
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+

Популярные статьи

7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
6
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
102
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
8
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
23
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
+

Сейчас обсуждают

АЕV
02:18
Такие потери РФ это прямая вина ряженных генералов и парадной армии.
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
32Влад32
02:14
Чувствую, мы накануне грандиозного шухера.
Microsoft тестируют функцию "горячее исправление" для внесения исправлений без перезагрузки
Grotlon
02:09
Вряд ли вообще когда-то появится, потому что требует особой оптимизации кода, а в эпоху быдлокодинга это харам.
Разработана новая технология одновременной многопоточности
Михаил Иванович
02:08
По количеству снарядов ВСУ и ВС РФ были примерно равны до осени 23 года, иногда ВСУ даже выпускали больше, на что постоянно жаловались российские военкоры. НАТО называла российские потери осенью 23 го...
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
Михаил Иванович
02:01
Когда при штурме Авдеевки могли погибнуть больше российских солдат, чем за всю Афганскую войну, Мурз не даст соврать, то естественно, что будут умалчивать о потерях
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
kitava
02:00
У кого больше огня, у ког более обученные солдаты тот и нанлсит больше потерь. У ВС РФ и снарядов больше и цикл обучение подольше раза в 3. Но даже если взять условные 500 тыс потерь у ВСУ все равно п...
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
Михаил Иванович
01:49
Приведенные потери Радио Свободы, щас их уже около 60 тыс., это потери подсчитанные из открытых источников типо некрологов и прочих. То есть это минимальные потери, реальных же потерь в разы больше. К...
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
Boris Kopyltsov
01:43
[quote]В ходе тестирования технология SHMT повысила производительность на 95 процентов и сократила энергопотребление на 51 процент по сравнению с существующими методами.[/quote] Вот либо одно, либо вт...
Разработана новая технология одновременной многопоточности
32Влад32
01:21
Попрошайка и ябеда? Нет. Просто чудак на букву "м".
Зеленский заявил, что пожалуется Западу на компании, которые продолжают работать в России
32Влад32
01:21
И ты молчи. Может не поймут, что дурак.
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем