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HMD, компания, стоящая за брендом Nokia, сегодня представила планы на выпуск нескольких новых устройств этим летом. Одной из них будет раскладушка под брендом Barbie, разработанная совместно с производителем игрушек Mattel. Известная коллекция модных кукол Барби и популярная линия игрушек Mattel уже с 1959 года поражают детей своим стилем. В соответствии с пресс-релизом от HMD, телефон Barbie будет выпущен этим летом и будет иметь классическую раскладную форму. Кроме того, HMD также планирует выпустить свой собственный телефон под своим брендом. Подробности о нем пока остаются ограниченными, но утечка информации в прошлом месяце раскрыла изображения будущего телефона HMD. Согласно предыдущим отчетам, HMD также работает над 9 различными смартфонами.
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Более того, HMD заверила потребителей, что устройства Nokia не исчезнут, несмотря на слухи о прекращении их производства. В прошлом ходили слухи, что HMD может отказаться от бренда Nokia после истечения срока лицензии в 2026 году. Однако HMD Global уточнила, что телефоны Nokia останутся доступными на рынке. В компании также намекнули на линейку новых брендов телефонов, которые появятся в 2024 году. Однако стоит отметить, что это пока лишь прототипы устройств, а не фактические модели.