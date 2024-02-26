Кроме того, HMD планирует анонсировать собственный фирменный мобильный телефон

HMD, компания, стоящая за брендом Nokia, сегодня представила планы на выпуск нескольких новых устройств этим летом. Одной из них будет раскладушка под брендом Barbie, разработанная совместно с производителем игрушек Mattel. Известная коллекция модных кукол Барби и популярная линия игрушек Mattel уже с 1959 года поражают детей своим стилем. В соответствии с пресс-релизом от HMD, телефон Barbie будет выпущен этим летом и будет иметь классическую раскладную форму. Кроме того, HMD также планирует выпустить свой собственный телефон под своим брендом. Подробности о нем пока остаются ограниченными, но утечка информации в прошлом месяце раскрыла изображения будущего телефона HMD. Согласно предыдущим отчетам, HMD также работает над 9 различными смартфонами.

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Более того, HMD заверила потребителей, что устройства Nokia не исчезнут, несмотря на слухи о прекращении их производства. В прошлом ходили слухи, что HMD может отказаться от бренда Nokia после истечения срока лицензии в 2026 году. Однако HMD Global уточнила, что телефоны Nokia останутся доступными на рынке. В компании также намекнули на линейку новых брендов телефонов, которые появятся в 2024 году. Однако стоит отметить, что это пока лишь прототипы устройств, а не фактические модели.