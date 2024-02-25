Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Первым складным устройством Apple может оказаться не iPhone
Компания Apple не прекратила разработку складных устройств, после того как появились сообщения о проблемах с экранами

реклама

Последние отчеты раскрыли планы Apple по созданию складного iPhone. Сегмент складных телефонов прошел долгий путь с тех пор, как Samsung стала пионером в 2019 году. Однако технический гигант из Купертино отстал в этой конкуренции. Новости из Digitimes также свидетельствуют о том, что первым складным предложением Apple будет не iPhone.

реклама

На информации из цепочки поставок, Digitimes подтверждает, что Apple уже более пяти лет работает над своим первым складным устройством. Однако это устройство, возможно, будет более крупным. Это подразумевает, что Apple может принять другой подход к сегменту складных устройств и выпустить планшет или даже ноутбук. Отчет также указывает, что проект находится в финальной стадии разработки и приближается к массовому производству.

Строго говоря, Digitimes не упоминает складной iPhone, только более крупное устройство, что наводит на мысль о том, что оно может быть частью линейки iPad или представлять собой совершенно новую категорию продуктов. Отчет также подтверждает, что Apple не приостановила разработку складных устройств, после сообщений о проблемах с экраном складного устройства, а перенесла команду инженеров Vision Pro на складной проект.

Ожидается, что первый складной телефон от Apple появится на рынке в 2025 году или даже позже. Компания обычно уделяет много времени новым запускам, особенно в случае складных устройств, где качество шарнирного механизма играет важную роль. 

#samsung #apple #iphone #ipad
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
6
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
4
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
30
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
3
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Власти Японии готовы выделить $5 млрд на строительство второго предприятия TSMC, которое будет выпускать 6-нм чипы
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
2
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
1
В ходе сингапурского авиашоу была представлена штурмовая винтовка будущего – Next Generation SAR
+

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
67
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
20
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня Австралия оперативно наращивает свои ВМС
+

Сейчас обсуждают

Александр Юзефович
03:50
полностью согласен с вами.
Новое приложение NVIDIA объединяет все инструменты без необходимости авторизации
32Влад32
03:19
Не тешь себя иллюзиями.
ЕС запретил поставлять в Россию компьютеры, смартфоны и множество другой техники
Max Selten
03:08
Смысл в этих встройках нулевой, учитывая цены на материнки ам5 и ддр5 ОЗУ.
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
Александр Дедок
03:05
там всем направляет кучка криптокитов. куда они захотят туда и вырулит. 94 процента биткоинов находятся в 2 процентах кошельков, 63 процента биткоинов в 0.04 процентов кошельков, 42 процента биткоинов...
Инвестор Майкл Новограц: биткоин будет стоить от $120 000 до $150 000
Rexcor
02:35
B-1B не может быть оснащён стратегическим вооружением, только тактическим, в отличии от B-1A
Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer заступили на дежурство в Швеции
Дмитрий Воронин
02:35
Не клеше, а перечисление фактов.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Дмитрий Воронин
02:34
Так амд по факту полное Гов..но.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Дмитрий Воронин
02:30
Видяха естественно нвидиа лучше, но мамка, диск, оперативка-всё в топку. Хотя и бюджет никакой, но ТАКОЕ брать.... ну хз.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
REY_B_
02:28
И ещё реклама! Здесь уже наверно треть статей по "светлое будущее" ИИ и крипты. Так волну и нагоняют. - Кто учил мат.часть, все знают, что дырку от бублика они будут стоить!
Инвестор Майкл Новограц: биткоин будет стоить от $120 000 до $150 000
REY_B_
02:27
Опять реклама.....
Эдвард Сноуден: Биткоин - значительное достижение в мире финансов с момента начала выпуска монет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем