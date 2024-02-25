Компания Apple не прекратила разработку складных устройств, после того как появились сообщения о проблемах с экранами

Последние отчеты раскрыли планы Apple по созданию складного iPhone. Сегмент складных телефонов прошел долгий путь с тех пор, как Samsung стала пионером в 2019 году. Однако технический гигант из Купертино отстал в этой конкуренции. Новости из Digitimes также свидетельствуют о том, что первым складным предложением Apple будет не iPhone.

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На информации из цепочки поставок, Digitimes подтверждает, что Apple уже более пяти лет работает над своим первым складным устройством. Однако это устройство, возможно, будет более крупным. Это подразумевает, что Apple может принять другой подход к сегменту складных устройств и выпустить планшет или даже ноутбук. Отчет также указывает, что проект находится в финальной стадии разработки и приближается к массовому производству.

Строго говоря, Digitimes не упоминает складной iPhone, только более крупное устройство, что наводит на мысль о том, что оно может быть частью линейки iPad или представлять собой совершенно новую категорию продуктов. Отчет также подтверждает, что Apple не приостановила разработку складных устройств, после сообщений о проблемах с экраном складного устройства, а перенесла команду инженеров Vision Pro на складной проект.

Ожидается, что первый складной телефон от Apple появится на рынке в 2025 году или даже позже. Компания обычно уделяет много времени новым запускам, особенно в случае складных устройств, где качество шарнирного механизма играет важную роль.