У Galaxy Z Fold6 не будет слота S Pen, но он станет шире, а дизайн краев будет выполнен в стиле Galaxy S24 Ultra

Появился новый отчет, который подробно описывает более утонченную модель Galaxy Z Fold6. По словам Чуна Бхая с ссылкой на надежные источники, новый смартфон будет значительно тоньше и легче предшествующей модели, а его толщина в сложенном состоянии составит всего 11 мм.

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Отмечается, что это достигается за счет использования титана в конструкции телефона. Однако, несмотря на это усовершенствование, не произошло значительного снижения веса Galaxy S24 Ultra.

Кроме того, в отчете отмечается, что Galaxy Z Fold6 не будет оборудован слотом для S Pen, но его ширина будет больше, а дизайн краев будет выполнен в стиле Galaxy S24 Ultra.

Новая модель будет оснащена тремя камерами, которые будут иметь такие же характеристики, как у Galaxy Z Fold5: основная камера на 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп и широкоугольная камера на 12 Мп. Йогеш Брар полагает, что главный экран увеличится до 6,4 дюйма и будет иметь классическое соотношение сторон 20:9.

Наконец, Galaxy Z Fold6 будет доступен в трех цветовых вариантах и будет оснащен чипом Snapdragon 8-го поколения. Также в новой модели будет установлена батарея емкостью 4600 мАч, а камера под дисплеем будет улучшена. В сводках отчета подтверждаются эти улучшения, показывая новую функциональность Galaxy Z Fold6.