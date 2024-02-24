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10test
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
Ранее модель Samsung Galaxy A55 уже засветилась на различных других платформах, таких как TENAA, NBTC, MIIT, FCC, TKDN и др

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Технологический гигант Samsung планирует представить новый смартфон Galaxy A55 в скором времени. Однако до официального анонса утечка информации уже позволила ознакомиться с некоторыми деталями устройства. Сейчас новые данные о прохождении сертификации в Малайзии намекают на то, что запуск модели может произойти уже в ближайшем будущем.

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На платформе сертификации SIRIM появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy A55 с серийным номером SM-A556E/DS. К сожалению, точных характеристик устройства в онлайн-базе данных нет. Ранее модель Samsung Galaxy A55 уже засветилась на различных других платформах, таких как TENAA, NBTC, MIIT, FCC, TKDN и др.

Не так давно в сети появилась утечка информации, включающая реальные изображения будущего Galaxy A55, а также ключевые характеристики. Ожидается, что устройство будет обладать 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а фронтальная камера для селфи будет иметь 32 мегапикселя. По некоторым сведениям, задняя панель смартфона будет оснащена тройной камерой с 50-мегапиксельным датчиком. Слухи говорят о наличии процессора Exynos 1480 SOС, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Предполагается, что компания выпустит новую модель Galaxy A55 в нескольких цветовых вариантах, включая: "Awesome Ice Blue", "Awesome Lilac" и "Awesome Navy Blue". Официальная дата запуска пока неизвестна, однако ожидается, что Galaxy A55 выйдет на рынок в следующем месяце. Стоит отметить, что это лишь предварительная информация, поэтому стоит быть немного скептическим и ждать официальных данных.

#samsung #galaxy a55 #exynos 1480 soс
Источник: gizmochina.com
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