Важно отметить, что обновление One UI 6.1 будет доступно для всей серии Galaxy S23, а также для серии Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и Samsung Galaxy Tab S9

Компания Samsung сообщила, что популярная пользовательская оболочка One UI 6.1 скоро станет доступна на старых моделях смартфонов Galaxy. Это очень хорошая новость для владельцев этих устройств, поскольку они теперь смогут наслаждаться преимуществами нового интерфейса.

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Во время представления новой линейки Galaxy S24, Samsung объявила, что мощная функция Galaxy AI будет доступна и для старых моделей Galaxy. Теперь компания подтверждает, что эта функция будет включена в обновление One UI 6.1, которое будет доступно для большого количества устройств Galaxy. Это радует, так как все пользователи получат возможность воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта на своих телефонах.

Важно отметить, что обновление One UI 6.1 будет доступно для всей серии Galaxy S23, а также для моделей Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и планшетов серии Samsung Galaxy Tab S9. Таким образом, большинство пользователей Samsung Galaxy смогут обновить свои устройства и насладиться новыми возможностями с функциями ИИ.

Samsung подтверждает, что обновление One UI 6.1 начнет распространяться с конца марта 2024 года. Так что владельцы устройств с нетерпением могут ожидать выхода этого обновления.

Среди основных особенностей обновления One UI от Samsung стоит отметить Galaxy AI, новый набор функций, управляемых искусственным интеллектом. Один из примеров - Chat Assist, который позволяет изменять тон и переводить сообщения на 13 языков. Еще одна полезная функция - Live Translate, который обеспечивает голосовой и текстовый перевод для телефонных звонков. Интересно также обратить внимание на Google Circle Search, который позволяет искать любую информацию на экране, в заданной области обведя кружком.

Кроме того, Samsung внедрила в One UI обширный набор прогрессивных функций искусственного интеллекта, с помощью которых можно легко изменять размер и положение объектов после съемки на фотографиях.