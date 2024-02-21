Инсайдеры делятся информацией о ходе разработки умного кольца от Apple.

Недавно компания Samsung сообщила о новом гаджете под названием Galaxy Ring, который вызвал интерес в сфере технологий. Глава подразделения B2B носимых устройств и аксессуаров Samsung, Дэниэл Сын Ли, поделился информацией о том, что новый носимый продукт для здоровья и хорошего самочувствия будет выпущен во второй половине этого года. Сейчас все указывает на то, что Apple тоже не собирается отставать. Появились слухи о том, что Apple работает над собственным умным кольцом, которое может появиться раньше, чем все думают.

реклама

В репортаже ETnews появилась информация о том, что Apple скоро представит этот новый носимый гаджет. Компания уже продолжительное время работает над этим устройством, имея ряд патентов, подтверждающих серьезное отношение к его появлению.

Хотя рынок умных колец на данный момент небольшой, ожидается в ближайшем времени его значительный рост. Эксперты прогнозируют, что стоимость рынка составит 200 миллионов долларов к 2031 году, в сравнении с 20 миллионами долларов в 2023 году – это значительный скачок. Умные кольца обладают рядом преимуществ перед умными часами, прежде всего благодаря их компактному и менее навязчивому дизайну.

Они легкие и незаметные, что позволяет комфортно носить их как днем, так и ночью. Эта ненавязчивость идеально подходит для непрерывного мониторинга здоровья и отслеживания сна без необходимости носить громоздкие часы. Более того, умные кольца могут быть оборудованы более специализированными датчиками, расположенными ближе к коже, для более точных показателей. Компактность также позволяет сосредоточиться на конкретных функциях.

Хотя точная дата выпуска умного кольца от Apple неизвестна, ясно, что компания давно задумывалась об этом. Поскольку рынок умных колец готовится к росту, будет интересно увидеть, что предложит Apple.