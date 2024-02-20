Galaxy F15 5G также будет оснащен тройной основной камерой с основным датчиком на 50 МП, широкоугольным датчиком на 5 МП и вспомогательным датчиком на 2 МП

На прошлой неделе был опубликован результат теста производительности Geekbench для смартфона Samsung Galaxy F15 5G с чипсетом Dimensity 6100+. Интересно отметить, что данный чипсет также установлен в Galaxy A15 5G. Несмотря на это, у этих двух телефонов будет некоторые отличия, как показывают утечки информации и тизеры.

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Одним из главных отличий является увеличение емкости батареи у F15 до 6000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у A15). Это такая же емкость, как у прошлогоднего Galaxy F14 5G, который будет заменен этим телефоном. Телефон видимо будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт через USB-C.

Samsung обязуется предоставить 4 обновления ОС и поддерживать 5 лет устройство обновлениями безопасности. Это отлично предложение для бюджетного устройства и лучше чем у F14 (который получил только 2 обновления ОС и 4 года обновлений безопасности).

Кроме того, Galaxy F15 5G должен иметь такой же 6,5-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц и 13-мегапиксельную фронтальную камеру в вырезе, что и A15 5G. Он также будет иметь тройную основную камеру, вероятно, с главным сенсором на 50 Мп, широкоугольным сенсором на 5 Мп и вспомогательным сенсором на 2 Мп. Базовая конфигурация модели, скорее всего останется прежней - 4/128 ГБ, как и у F14.

Galaxy F15 5G может быть представлен 22 февраля, хотя официального подтверждения компанией пока не было. Samsung также готовит 4G-версию Galaxy F14, представление которой ожидается в ближайшее время.