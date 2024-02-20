Многие ожидают, что Xiaomi 14 Ultra будет обладать еще более совершенным аппаратным обеспечением

Xiaomi в последнее время достигла заметного прогресса в области мобильной фотографии. Она стала одним из производителей смартфонов, предлагающих уникальный 1-дюймовый сенсор камеры. Благодаря сотрудничеству с Leica, у Xiaomi теперь есть гораздо более мощное оборудование и программное обеспечение для камер в их телефонах. И вот теперь две компании объявили о создании совместного оптического института.

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Целью этого института, созданного Xiaomi и Leica, является разработка сверхточных оптических линз в компактном форм-факторе, достижение идеальных характеристик в вычислительной фотографии и соблюдение самых высоких оптических стандартов для линз. Они также планируют проводить исследования в использовании передовой оптоэлектронной технологию.

В создании института принимают участие ключевые сотрудники обеих компаний. Питер Карбе, важный разработчик объективов Leica премиум-класса, включен в этот институт в качестве эксперта по оптике. Руководитель подразделения мобильных телефонов Xiaomi Цзэн Сюэцзун будет исполнять обязанности директора института, а И Ян, руководитель технической группы программного обеспечения Xiaomi, и Ван Сюаньжань, генеральный директор отдела камер Xiaomi, станут заместителями директора.

Институт, созданный в результате партнерства между Xiaomi и Leica, пока еще не запущен. Однако в Пекине планируется открытие трех крупных лабораторий, которые будут специализироваться на аппаратном обеспечении камер, визуализации и объективной и субъективной оценке качества изображений.

Выглядит так, что Xiaomi стремится поднять мобильную фотографию на еще более высокий уровень. Уже имея в своей арсенале мощную камеру в Xiaomi 13 Ultra. Многие ожидают, что Xiaomi 14 Ultra будет оснащен еще более улучшенной камерой.