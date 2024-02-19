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10test
Новая информация о ЖК-дисплеях и чипсетах Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro
Сочетание ARM Cortex-X4 и Adreno 735 показало впечатляющие результаты в тесте AnTuTu

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Сообщается, что компания vivo в ближайшее время готовится к запуску новых устройств. Среди ожидаемых устройств - смартфоны из серии Vivo X Fold 3, смартфон Vivo X100s, а также планшеты Vivo Pad 3 и Pad 3 Pro. В последнем обновлении Digital Chat Station появилась новая информация о планшетах серии Vivo Pad 3.

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По словам источника, стандартная модель Vivo Pad 3 будет оснащена ЖК-дисплеем и будет работать на новом процессоре Qualcomm SM8635. Хотя точные характеристики процессора пока неизвестны, судя по кодовому названию, он вероятно будет относиться к чипсету Qualcomm серии 8.

Данные также раскрывают конфигурацию ядра на чипе (SoC), демонстрируя ядро ARM Cortex-X4 с тактовой частотой 2,9 ГГц, в сочетании с графическим процессором Adreno 735. Более того, как сообщается, эта конфигурация позволила достичь впечатляющего показателя в бенчмарке AnTuTu - 1,7 миллиона баллов, что обычно характерно для SoC серии Snapdragon 8.

В то время как на стандартной модели ожидается использование процессора Qualcomm, планшет Pad 3 Pro, как предполагается, будет оснащен ЖК-дисплеем с разрешением 3K и будет использовать чипсет Dimensity 9300. Кроме того, сообщается, что Pad 3 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, в то время как у Pad 3 возможно будет немного меньшая мощность зарядки - 66 Вт, хотя пока эта информация не подтверждена.

Известно, что планшет Vivo с модельным номером PA2473 недавно получил китайскую сертификацию 3C с зарядкой мощностью 66 Вт. Таким образом, можно предположить, что Vivo Pad 3 действительно будет поставляться с зарядкой мощностью 66 Вт.

#vivo #antutu #dimensity 9300 #pad 3 #adreno 735 #pad 3 pro #qualcomm sm8635
Источник: gizmochina.com
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