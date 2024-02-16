Максимальная частота Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц, что выше на 200 МГц чипа Intel Core i9-14900K

Согласно источникам Benchlife, самый мощный процессор Intel Core 14-го поколения будет выпущен примерно через месяц.

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Intel официально не подтвердила, что выпустит специальную версию Core i9 KS, ориентированную на настольные компьютеры. Однако растущий объем утечек информации создает впечатление, что процессор будет выпущен в недалеком будущем.

Насколько известно, максимальная частота Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц, что выше на 200 МГц чипа Intel Core i9-14900K, но этот прирост частоты, похоже существенно влияет на производительность.

В то время как новый уровень частоты 6,2 ГГц, вероятно станет ключевой особенностью Core i9-14900KS, показатель MTP в 410 Вт - это лишь данные из недавних утечек. В обзорах Core i9-14900K указано, что официальный MTP процессора составляет 253 Вт, а пиковая мощность - 385 Вт.

Будет интересно посмотреть, как Intel представит этот продукт, когда Core i9-14900KS действительно появится в продаже, и какой системой охлаждения придется оснастить его потенциальным покупателям, чтобы полностью реализовать его потенциал.