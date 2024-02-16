Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Выпуск Intel Core i9-14900KS запланирован на середину марта
Максимальная частота Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц, что выше на 200 МГц чипа Intel Core i9-14900K

реклама

Согласно источникам Benchlife, самый мощный процессор Intel Core 14-го поколения будет выпущен примерно через месяц. 

реклама

Intel официально не подтвердила, что выпустит специальную версию Core i9 KS, ориентированную на настольные компьютеры. Однако растущий объем утечек информации создает впечатление, что процессор будет выпущен в недалеком будущем.

Насколько известно, максимальная частота Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц, что выше на 200 МГц чипа Intel Core i9-14900K, но этот прирост частоты, похоже существенно влияет на производительность.

В то время как новый уровень частоты 6,2 ГГц, вероятно станет ключевой особенностью Core i9-14900KS, показатель MTP в 410 Вт - это лишь данные из недавних утечек. В обзорах Core i9-14900K указано, что официальный MTP процессора составляет 253 Вт, а пиковая мощность - 385 Вт.

Будет интересно посмотреть, как Intel представит этот продукт, когда Core i9-14900KS действительно появится в продаже, и какой системой охлаждения придется оснастить его потенциальным покупателям, чтобы полностью реализовать его потенциал.

#intel #core i9-14900k #core i9-14900ks
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
Intel разрабатывает адаптивный фильтр повышения резкости изображения
Intel Core i9-14900KS могут выпустить в середине марта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
2
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
5
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
4
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
5
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал о сроках выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090
9
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
5
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
17
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Пётр Боричев
00:34
90 ГРАДУСОВ, что тут может быть хорошего?
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
Михаил Barash Андреев
00:27
То же самое про операцию на Украине говорили. За два дня до её начала.
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
DonCarleone
00:20
для начала отмените 19000 санкций, а потом уже разговор будет и взаимодействие
Президент США поручил начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с РФ по поводу противоспутникового оружия
Terex VS
00:20
откуда собрали инфу, по продмагам-пивнякам прошлись? лучше шпроты делали бы разогретые парни
Разведывательная служба Эстонии отмечает значительный рост российского военного производства
Олесь Кука
00:17
Нахрен не нужон со времен hd2600
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Terex VS
00:14
Шольцу бы по репе настучать, чтоб больше о доме думал
Марк Цукерберг сравнил Apple Vision Pro с Meta Quest 3 за 500 долларов
АЕV
00:12
У путина смелости не хватит нанести удар по аэродромам НАТО с укроФ16
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
Terex VS
00:02
странные цифры, кто кого опрашивает, ку-ку? там населения на больше сократилось
Рейтинг доверия Зеленского снизился на 13% после увольнения Залужного
Вадим Андриевский
00:02
На это потратили / освоили 100500млн р налогоплательщиков. Все министры довольны.
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
Terex VS
23:59
ох уж этот Блюмберг, в каждой дыре по своему кудрявому понасовал. а дед-Чубай зачётный, из Бидона матрас готовит
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания может заставить Украину пойти на переговоры с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем