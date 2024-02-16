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10test
Cooler Master выпустила игровой монитор GA2501 с 24,5-дюймовой IPS-панелью 1080P
Монитор обеспечивает обновление экрана с частотой 100 Гц через HDMI и 75 Гц через VGA

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Компания Cooler Master представила игровой монитор GA2501, добавив его в свою уже обширную линейку продуктов. Монитор разработан специально для геймеров и профессионалов, которым важна высокая производительность по доступной цене. На европейском рынке GA2501 доступен по цене 110 евро.

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GA2501 оснащен 24,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей. Монитор обеспечивает обновление экрана со скоростью 100 Гц через HDMI и 75 Гц через VGA. Эта особенность привлекательна для геймеров и видеолюбителей, которые ценят плавное изображение с меньшим размытием. Монитор также поддерживает технологию адаптивной синхронизации.

Благодаря яркости 250 нит и контрастному соотношению 1500:1, GA2501 обеспечивает яркое изображение. Монитор также обладает широкими углами обзора – 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, что обеспечивает стабильное качество изображения с любой точки просмотра.

Что касается времени отклика, GA2501 может похвастаться значениями 1 мс (MPRT) и 4 мс (GTG), что позволяет минимизировать задержку и повысить реакцию экрана на действия пользователя.

Монитор отличается точностью передачи цвета: 84% DCI-P3, 84% Adobe RGB и внушительным цветовым охватом sRGB на уровне 109%. Такое широкое цветовое покрытие делает GA2501 универсальным и для игр, и для задач, где требуется высокая точность цветопередачи, например, в графическом дизайне и фотообработке.

Компания Cooler Master придала внимание эргономическим и эстетическим аспектам GA2501. Монитор имеет простой, но функциональный дизайн с возможностью регулировки наклона в диапазоне от -5° до +20°, что позволяет пользователям найти оптимальный угол обзора.

Для подключения GA2501 оснащен необходимыми портами, включая HDMI 1.4, VGA и аудиовыход 3,5 мм, что делает его совместимым с широким спектром устройств.

Кроме того, монитор оснащен защитой глаз, включая технологии снижения синего света и отсутствия мерцания, что способствует снижению нагрузки на глаза и повышает комфорт пользователя при длительном использовании в играх или рабочих целях.

#cooler master #hdmi #vga #ga2501
Источник: gizmochina.com
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