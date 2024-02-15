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10test
Xiaomi Pad 6S Pro получил очередной сертификат и готовиться к релизу
Стало известно, что Xiaomi Pad 6s Pro оснащен 12,4-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц

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Компания Xiaomi готовит к запуску новый планшет, который скоро появится на рынке Китая. Предварительно устройство будет называться Xiaomi Pad 6s Pro и, судя по всему, будет выпущено одновременно с Xiaomi 14 Ultra 22 февраля в Китае. Новинка уже была зарегистрирована в базе данных китайской сертификационной платформы 3C в прошлом месяце под номером модели 24018RPACC. Кроме того, устройство получило глобальную сертификацию, о чем свидетельствуют одобрения со стороны сертификационных организаций HDR Vivid, IMDA в Сингапуре, а также Европейской комиссии. Дополнительно, планшет был сертифицирован индонезийской сертификационной платформой SDPPI. Это указывает на то, что устройство скоро будет представлено во всем мире.

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До сих пор ни одно из сертифицированных организаций не раскрывало спецификаций Pad 6s Pro. Однако китайская версия планшета была замечена с зарядным устройством мощностью 120 Вт в процессе сертификации от 3C. Теперь, после того как глобальная версия устройства получила несколько сертификатов, можно ожидать, что Pad 6s Pro скоро появится на рынке.

На представленном рендере Xiaomi Pad 6s Pro, замеченном недавно, видно, что его дизайн будет практически идентичен дизайну других планшетов серии Pad 6.

Из доступной информации стало известно, что Xiaomi Pad 6s Pro будет оснащен 12,4-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 144 Гц. Сообщается, что устройство будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Другие подробности о планшете пока не разглашаются.

Существует вероятность, что Xiaomi Pad 6s Pro позаимствует некоторые характеристики у Pad 6 Pro. В частности, планшет может быть оснащен 50-мегапиксельной камерой с двумя модулями, четырьмя динамиками и аккумулятором емкостью 10 000 мАч.

#xiaomi #xiaomi 14 ultra #pad 6s pro
Источник: gizmochina.com
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Показан дизайн задней панели Xiaomi 14 Ultra с кожаной отделкой и логотипом Leica
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