Следующая линейка будет включать модели iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max

Apple готовится к презентации новой серии iPhone 16, которая будет являться важным шагом в дизайне и функциональности, отличаясь от предшественников новым подходом к камерам и модельному ряду. Последние утечки от Маджина Бу показывают переход от традиционной горизонтальной установки блока камер, к оптимизированной вертикальной ориентации. Это не только создает элегантный минималистический внешний вид, но также приближает серию iPhone 16 к дизайнерским особенностям современных устройств Android.

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Согласно утечкам, ожидается, что в серии iPhone 16 будут представлены пять различных моделей, расширяя ассортимент для обслуживания разных сегментов рынка. Линейка будет включать iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max. Это объединение линейки продуктов iPhone SE с широким портфолио iPhone 16 позволяет Apple предложить больше возможностей в разных ценовых категориях.

Предполагается, что модели iPhone 16 SE и 16 Plus SE начального уровня будут оснащены одной камерой, дисплеем с частотой 60 Гц и немного меньшей емкостью аккумулятора. Эти модели предназначены для бюджетного сегмента.

Стандартная модель iPhone 16 будет предлагать дисплей с частотой 120 Гц, корпус с двумя камерами и увеличенное время автономной работы, что делает ее привлекательным вариантом для среднего класса.

Лучшие модели в серии, iPhone 16 Pro и Pro Max, будут включать функции премиум-класса, устанавливая новые стандарты производительности и инноваций смартфонов Apple. Также ожидается, что все модели (кроме SE) будут иметь ёмкие батареи.

Apple долгое время сохраняла один и тот же дизайн iPhone без серьезных обновлений, что вызывало недовольство потребителей. Учитывая огромный рост продаж, вероятно наступил подходящий момент для нового дизайна, в ожидании того, что это не только оправдает ожидания потребителей, но также будет способствовать дальнейшему росту доходов компании.