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10test
Альянс TSMC и SK Hynix позволит компаниям более эффективно конкурировать с Samsung
Раскрыта секретная сделка TSMC по усовершенствованным чипам искусственного интеллекта

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Сообщения из корейской прессы предполагают, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейский производитель микросхем памяти SK Hynix объединяют свои силы для производства памяти, необходимой для развития искусственного интеллекта. Вместе с процессорами и графическими процессорами, чипы памяти играют важную роль в обработке данных искусственным интеллектом, предоставляя необходимые возможности для бесперебойной работы моделей искусственного интеллекта и обработки огромного объема информации для решения сложных задач.

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Предполагается, что партнерство между TSMC и SK Hynix позволит им конкурировать с крупнейшим в мире производителем памяти - Samsung, используя свои сильные стороны в производстве и упаковке чипов памяти, согласно аналитикам полупроводниковой отрасли Южной Кореи.

Представители TSMC, которые прежде призывали к осторожности на ранних этапах развития искусственного интеллекта, выразили уверенность в способности компании удовлетворить все возрастающий спрос на чипы, поскольку предприятия и потребители все больше внедряют искусственный интеллект в повседневную жизнь и операции.

Не подтвержденные сообщения в корейской прессе также указывают на то, что TSMC работает совместно с SK Hynix для закрепления своей позиции на рынке памяти с высокой пропускной способностью. Отмечается, что эти чипы с высокой пропускной способностью, обеспечивающие обработку большого объема информации в единицу времени, являются неотъемлемыми для эффективного функционирования систем искусственного интеллекта, способных обрабатывать огромные объемы данных для предоставления соответствующих ответов на запросы.

OpenAI стала известной благодаря своим языковым моделям, в частности благодаря невероятно успешному ChatGPT, и является прародителем в области искусственного интеллекта, особенно в общественной сфере.

Одним из самых больших ограничений, с которым сталкиваются компании, занимающиеся разработкой моделей, таких как ChatGPT, является недостаток вычислительной мощности. 

Аналитики Южной Кореи указывают, что партнерство между TSMC и SK Hynix позволит им более эффективно конкурировать с Samsung Electronics. Ведь Samsung является крупнейшим в мире производителем памяти и имеет в своем распоряжении почти неограниченные ресурсы, благодаря широкому спектру бизнес-интересов, начиная от производства стиральных машин и заканчивая смартфонами.

В дополнение к этому, SK Hynix производит одни из лучших чипов HBM в мире. Предполагается, что партнерство между тайваньской и корейской компаниями также позволит им совместно работать в области упаковочных технологий. Именно эти технологии являются самым важным узким местом для компаний, таких как TSMC, при производстве чипов для искусственного интеллекта, и ожидается, что в ближайшее время будут развернуты дополнительные мощности для удовлетворения растущего спроса.

#tsmc #sk hynix #samsung electronics
Источник: wccftech.com
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TSMC расширяет производство 3-нм чипов для удовлетворения растущего спроса
SK hynix и TSMC объединяют усилия для выпуска перспективной памяти HBM4
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