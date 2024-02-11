Пока неизвестно, будут ли поддерживать эту функцию старые модели Pixel или только будущие устройства

Согласно информации, обнаруженной Android Police, в будущих телефонах Google Pixel появится новая функция под названием "Адаптивная чувствительность касания" (adaptive touch sensitivity). Из предоставленного кода следует, что эта функция позволит устройствам Pixel регулировать чувствительность экрана в зависимости от различных факторов: окружающей среды, активности пользователя и наличия защитной пленки на экране.

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На текущий момент, серия Pixel 8 уже способна определять наличие защитной пленки на экране и может автоматически увеличить чувствительность касания. Однако, Google разрабатывает возможность расширения этой функции, которая будет доступна в программном обеспечении Android 14 QPR3 Beta 1.

Строка кода не раскрывает деталей о том, как будет работать функциональность, но можно предположить, что устройство будет автоматически реагировать на изменения в окружающей среде. Например, оно будет повышать чувствительность экрана в холодную погоду, чтобы обеспечить возможность использования телефона в перчатках, а также снижать чувствительность во время дождя, чтобы предотвратить нежелательное случайное касание из-за влажности или осадков.

Пока неизвестно, будут ли старые модели телефонов Pixel поддерживать эту функцию или только будущие устройства. Однако, учитывая, что Android Police обнаружила эту строку кода на телефоне Pixel 8, который уже поддерживает автоматическое определение защитной пленки, есть вероятность, что серия Pixel 8 получит эту новую функцию.