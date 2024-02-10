В iPhone SE 4 будет установлен собственный чип от Apple, который в будущем заменит чипы Snapdragon 5G, используемые в обычных моделях iPhone

По последней информации, модель iPhone SE четвертого поколения может быть представлена в 2025 году. Хотя предыдущие утечки указывали на то, что устройство будет использовать дизайн iPhone 14, оно также будет оснащено функцией Dynamic Island и только одной задней камерой, аналогичной той, что есть на iPhone 14.

Недавно поступила информация о том, что iPhone SE 4 может иметь дизайн, очень похожий на дизайн одной из предстоящих моделей iPhone 16, которая все еще находится в стадии разработки.

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Аналитик Apple из TF International, Минг-Чи Куо, ранее заявил, что iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью, что соответствует слухам о том, что следующая модель "бюджетного" iPhone будет использовать дизайн iPhone 14 или 16. Куо также предполагает, что в iPhone SE 4 будет использоваться собственный чип от Apple, который в будущем заменит чипы Snapdragon 5G, используемые в обычных моделях iPhone.

Однако Куо указывает на то, что чип Apple, который, согласно его утверждениям, появится в iPhone SE 4, не будет поддерживать mmWave 5G сигналы, которые обеспечивают самую высокую скорость передачи данных. Тем не менее, он будет работать с сигналами 5G менее 6 ГГц, включая сигналы среднего и C-диапазона.

Интересный вопрос возникает относительно выбора процессора Apple для iPhone SE 4. Если устройство будет выпущено в 2025 году, есть вероятность использования процессора A17 Pro SOC с технологией 3-нанометра, аналогичного тому, что применяется в моделях iPhone 15 Pro. А также возможно использование 3-нанометрового чипсета A18 Bionic, который, как ожидается, будет установлен в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.