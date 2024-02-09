В дополнение к увеличенному размеру окна чата по умолчанию, была добавлена специальная кнопка для отображения Copilot рядом с другими окнами

Microsoft недавно объявила о выпуске обновления для приложения Copilot на Windows, отреагировав на запросы пользователей. Шилпа Ранганатан, корпоративный вице-президент по Windows в Microsoft, поделилась этой новостью, сообщив, что окно чата для Copilot теперь по умолчанию будут открываться с большим пространством для общения.

реклама

Ранганатан подчеркнула, что пользователи всегда смогут изменять размер окна чата Copilot в соответствии с их предпочтениями, и при необходимости могут вернуться к более компактному окну. Она также намекнула на возможность добавления дополнительных параметров для изменения размера окна чата в будущем, включая полноэкранный режим.

В дополнение к увеличенному размеру окна чата по умолчанию, пользователи теперь также найдут специальную кнопку, позволяющую отображать Copilot рядом с другими открытыми окнами. Эта функция позволяет свернуть Copilot в половину экрана рядом с любым активным приложением и легко вернуться к режиму наложения с помощью еще одного нажатия кнопки.

В ответ на запрос пользователя о поддержке полноэкранного режима, Ранганатан отметила, что Microsoft рассматривает эту идею. Учитывая тот факт, что Copilot функционирует как веб-приложение и взаимодействует с браузером Edge. Рекомендуется, чтобы пользователи убедились, что у них установлена последняя версия Microsoft Edge для доступа к этим новым функциям приложения.

Обновления Copilot подчеркивают стремление Microsoft к улучшению взаимодействия с пользователями и оперативного реагирования на их запросы. Как отмечает Ранганатан, в Windows Copilot еще многое предстоит сделать.