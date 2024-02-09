Oppo Reno11 F имеет плоский дизайн и тройную камеру на задней панели

Недавно представленный смартфон Oppo Reno11 F стал третьим участником популярной серии Reno11. Этот телефон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, который также защищен стеклом Panda Glass. Он обладает пиковой яркостью в 1100 нит и поддержкой HDR10+. Интересным фактом является наличие сканера отпечатков пальцев под дисплеем, а также выреза для фронтальной 32-мегапиксельной селфи-камеры.

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Oppo Reno11 F имеет плоский дизайн и на задней панели располагается тройная камера. Она состоит из главного объектива на 64 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного объектива на 8 МП (с углом обзора 112°) и макрокамеры на 2 МП. Внутри Reno11 F установлен процессор Dimensity 7050 SoC, который работает вместе с 8 ГБ ОЗУ. Смартфон работает на базе операционной системы ColorOS 14, на основе Android 14. Имеет 256 ГБ встроенного хранилища с возможность расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD. Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, поддерживающей зарядку мощностью 67 Вт.

Оppo Reno11 F также поддерживает такие режимы, как "Чистый голос" для шумоподавления, чтобы сократить окружающий шум на 40 децибел и обеспечить на 40% более чистый звук голосовых вызовов. Режим "Сверхгромкость" увеличивает громкость звука на 300%. LinkBoost, в свою очередь, повышает мощность приема сигнала до 58,5%, обеспечивая бесперебойную передачу вызовов и данных. Oppo Reno11 F доступен в трех цветах: Palm Green, Ocean Blue и Coral Purple.