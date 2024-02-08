Дизайнеры Apple также рассматривают функциональность складных телефонов и пытаются найти способы привлечь внимание потенциальных покупателей

В последнее время все чаще всплывают упоминания о складных iPhone и iPad, однако до сегодняшнего дня не было никаких официальных подтверждений. Однако недавно надежный источник, связанный с Apple, сообщил интересную информацию о планах компании на разработку складных гаджетов.

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По данным этого источника, Apple работает над несколькими прототипами складных iPhone, причем предполагается, что это будут раскладушки вроде Galaxy Z Flip 5. Однако процесс разработки находится пока на ранней стадии, и компания столкнулась с множеством технических проблем. Инженерам Apple предстоит разобраться в тонкостях складной технологии, с которой даже Samsung и Motorola только начинают справляться.

Целью компании является создание складного iPhone, но при этом возникает вопрос о его прочности. Инженеры Apple стремятся сделать каждую сторону складного смартфона в два раза тоньше, чтобы в сложенном состоянии, устройство не было толстым. Однако это сопряжено с определенными сложностями из-за ограничений, связанных с батареей и дисплеем.

Дизайнеры Apple также изучают вопрос о функциональности складного телефона, стараясь найти пути сделать его привлекательным для потенциальных покупателей. Однако также важным фактором является цена, так как складные устройства обычно обходятся очень дорого.

По последним данным, Apple ведет переговоры с одним азиатским производителем компонентов для складных iPhone. Если все пойдет гладко, то в начале 2026 года широкой публике может быть представлен складной iPhone, поскольку массовое производство не планируется ранее. Тем временем, возможно скоро будет представлен складной iPad, так как процесс его производства менее сложный по сравнению с гибким телефоном. В этом случае Apple не придется беспокоиться о снижении размеров iPad или его прочности, чтобы выдержать частые падения.

Однако и у iPad будут свои технические сложности, в большинстве своем характерные для складной технологии. Например, инженеры пытаются разработать решение для удаления складки посередине экрана, которая возникает после многократного использования. Кроме того, Apple стремится, чтобы экран разворачивался плавно и равномерно, без неровностей посередине.