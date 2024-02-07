Впервые Apple также предоставила данные о количестве установок iOS 17

Apple представила операционную систему iOS 17 на конференции WWDC в прошлом году. Обновление началось в октябре и уже доступно для iPhone по всему миру. В новой версии программного обеспечения представлено множество новых функций и изменений. Apple опубликовала статистику о внедрении iOS 17 на своем веб-сайте для разработчиков. Согласно данным, внедрение происходит медленнее, чем в предыдущей версии - iOS 16.

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Статистика, опубликованная Apple, относится к устройствам, которые использовали App Store для загрузки до 4 февраля 2024 года. Впервые Apple также предоставила данные о количестве установок iOS 17.

Согласно статистике, 76% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, уже обновлены до iOS 17. Оставшиеся 20% устройств продолжают работать на iOS 16, а остальные 4% используют еще более ранние версии операционной системы.

Статистика показывает, что внедрение iOS 17 отстает от предыдущей версии, iOS 16. Примерно в это же время в прошлом году 81% iPhone, выпущенных за последние четыре года, работали на iOS 16. На данный момент Apple уже выпустила три крупных обновления для iOS 17, а еще одно ожидается в марте.

Помимо iOS 17, Apple также поделилась данными о внедрении iPadOS 17. На 61% всех iPad, представленных за последние четыре года, уже установлена последняя версия программного обеспечения. 29% пользователей используют iPadOS 16, а оставшиеся 10% имеют более старую версию.