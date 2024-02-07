Кнопка захвата iPhone 16 будет иметь возможность определения разных уровней нажатия

Появление новой серии Galaxy S24 означает, что следующим выпуском, которого стоит ожидать, будет iPhone 16. Одним из главных изменений, которые ожидаются в этом году, является новая кнопка захвата для фото и видеосъемки, которая, судя по новой информации, может добавить функции, подобные цифровой камере, в арсенал Apple 2024 года.

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По слухам от пользователя Weibo Instant Digital, кнопка захвата iPhone 16 будет иметь возможность определения разных уровней нажатия, подобно двухступенчатым кнопкам спуска затвора на цифровых камерах.

Видимо, наполовину нажатая кнопка позволит iPhone 16 получить желаемую фокусировку, а полное нажатие – сделать снимок. Идея состоит в том, чтобы дать камере достаточно времени для настройки, чтобы изображение не было размытым.

Такая функция уже присутствует у многих зеркальных и беззеркальных камер, и iPhone 16 не будет первым смартфоном, предлагающим подобную функциональность. Некоторые телефоны Xperia также имеют двухступенчатые кнопки спуска затвора, а некоторые модели Lumia и HTC оснащены камерами с двойным затвором. Большинство современных смартфонов позволяют блокировать настройки фокусировки и экспозиции, нажав пальцем по экрану.

Специальная кнопка съемки позволит сделать фотографии быстрее. Хотя кнопку действия на iPhone 15 Pro уже можно программировать на запуск камеры, ее расположение делает нелегким использование при горизонтальном положении телефона. Хотя обычные фотографы, возможно, не заметят такое новшество, для серьезных фотографов она может сыграть огромную роль.

Отмечается, что кнопка захвата будет свидетельствовать о фокусе iPhone 16 на фотографии. Несмотря на то, что камера iPhone 15 Pro считается одной из лучших на рынке 2024 года, конкуренция становится сильнее, и Apple, вероятно, стремится дифференцировать свои предложения, показывая превосходство перед другими производителями.

Есть информация, что кнопка захвата будет расположена в правом нижнем углу iPhone 16. В недавнем отчете было упомянуто, что кнопка также позволит пользователям увеличивать и уменьшать масштаб при проведении пальцем влево и вправо. Ожидается, что iPhone 16 станет радикальным обновлением iPhone 15, а кнопка захвата и iOS 18 станут его главными преимуществами.