Samsung заявила, что работает над улучшением точности цветопередачи по сравнению с предыдущими моделями Galaxy S

Новый флагманский смартфон Samsung - Galaxy S24 - порадовал пользователей улучшениями и в аппаратной, и в программной части. Однако некоторые пользователи столкнулись с незначительными проблемами с камерой и ожидают, что эти проблемы будут решены в ближайших обновлениях.

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Хорошая новость заключается в том, что Samsung признала проблему и обещала исправить ее путем обновлений программного обеспечения. Форум Samsung был полон обсуждений и пожеланий по улучшению камеры Galaxy S24, и модераторы заверили пользователей о том, что компания активно работает над оптимизацией камеры на основе отзывов.

Samsung сообщила, что работает над тем, чтобы улучшить точность передачи цветов по сравнению с предыдущими моделями Galaxy S. В целом пользователи отмечают улучшение камеры S24 по сравнению со своими предшественниками, но все же существуют некоторые проблемы.

Некоторые из проблем включают шум и полосы при слабом освещении, незначительную задержку при использовании дневного света и ограниченный динамический диапазон в условиях низкой освещенности. Пользователи также отмечают недостаток детализации в определенных текстурах. Ожидается, что эти проблемы будут решены в следующем обновлении камеры, хотя точные сроки пока не объявлены.

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В дополнение к проблемам с камерой, Samsung также обещает решить проблему с яркостью экрана и неправильным отображением цветов.