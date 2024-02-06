Это может означать, что Samsung проведет отдельное мероприятие на традиционном мероприятии Unpacked в августе или представит Galaxy Ring вместе с другими складными устройствами

Недавнее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, которое состоялось в прошлом месяце, было посвящено прежде всего новой серии Galaxy S24 и ее искусственному интеллекту. Однако к концу мероприятия появились намеки на одну новость, которая вызвала большой интерес среди присутствующих и зрителей - новое устройство Galaxy Ring.

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Изначально не было представлено никаких подробностей о предстоящем смарт-кольце Samsung - ни во время мероприятия, ни после него. В результате начались гадания о устройстве для отслеживания здоровья, его цене и дате выхода на рынок. К счастью, появилось немного больше информации благодаря недавнему посту в LinkedIn исполнительного директора Samsung Дэниела Сына Ли.

Согласно сообщению Ли, предполагается, что выпуск Galaxy Ring запланирован на вторую половину 2024 года. Учитывая такой длительный срок, меньше вероятности, что устройство будет представлено на Mobile World Congress (MWC) в этом месяце. Это может означать, что Samsung проведет отдельное мероприятие или представит Galaxy Ring одновременно с другими складными устройствами на традиционной мероприятии Unpacked в августе.

Детали о Galaxy Ring пока не раскрываются, но уже известно о его интеграции с платформой здравоохранения Samsung Health. Аналитик Ави Грингарт дополнительно подтвердил, что продукт будет доступен в трех разных вариантах цвета и размерах.

Galaxy Ring вступит в конкуренцию с другими известными игроками на рынке умных колец, такими как Oura и McLear. Пока неизвестно, будет ли устройство сосредоточено исключительно на подключении к Samsung Health или будет иметь особенности медицинской интеграции.