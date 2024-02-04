Процессор Snapdragon 8 Gen 4 станет первым, в котором вместо ядра Cortex холдинга Arm будет использоваться ядро Qualcomm

Несмотря на то, что преимущества процессора Samsung Exynos 2400 (AP) были подтверждены в тестах производительности, компания Samsung решила использовать данные чипсеты Snapdragon во флагманских моделях серии Galaxy S в США и Китае. Поэтому Samsung не имеющая своих производственных мощностей заключила долгосрочный контракт с Qualcomm, разработчиком чипов Snapdragon.

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Сделку между Samsung и Qualcomm объявили во время отчета о прибылях и убытках за 2024 год, отметив, что контракт начнет действовать с этого года. Поклонники Samsung могут быть уверены, что будущие модели Galaxy S и Galaxy Z также будут оснащены чипами Snapdragon.

Процессоры Snapdragon 8 Gen 4 будут первыми, которые будут использовать специальные ядра Qualcomm вместо ядер Cortex от Arm Holding. Ожидается, что конфигурация будет состоять из двух высокопроизводительных ядер и шести ядер средней производительности. Это означает, что чип не будет иметь низкоресурсные ядра. Более того, производство этого чипа будет осуществляться с использованием 3-нанометрового технологического процесса TSMC N3E второго поколения. Официальный выпуск Snapdragon 8 Gen 4 может состояться в октябре текущего года.

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А Snapdragon 8 Gen 5 впервые будет поставляться из двух источников. Некоторые чипы будут поставляться с собственных линий сборки TSMC, а другие — с Samsung Foundry. Snapdragon 8 Gen 1 изначально производился Samsung Foundry, но из-за проблем с низкими объемами производства Qualcomm вынужден был переключиться на TSMC, начиная с Snapdragon 8+ Gen 1, и, предположительно, производство будет продолжаться до Snapdragon 8 Gen 4.