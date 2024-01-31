В пресс-релизе студии также говорится о планах собрать полноценную производственную команду уже в этом году

Бывшие ведущие разработчики игр cyberpunk 2077 и серии bioshock объединились в новую студию под названием Antistatic Studios. Они представили дебютный проект своей студии под названием "Хорнет" - это кооперативный тактический PVE-шутер, действие которого разворачивается на постапокалиптическом континенте, охваченном паранормальными явлениями. Эта игра предлагает уникальный опыт благодаря насыщенному персонажами открытому миру, где игроки будут сталкиваться с динамичными событиями, тайнами и различными фракциями. Цель разработчиков - наполнить игру такими элементами, чтобы игроки снова и снова возвращались к ней.

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В данный момент команда планирует провести закрытые тесты ранней версии игры. Демонстрация демо-версии состоится на мероприятии GDC в этом году с 18 по 22 марта. Организаторы объявляют, что демонстрация будет доступна только избранной аудитории за закрытыми дверями. Пресс-релиз также говорит о планах студии собрать команду для полномасштабного производства уже в этом году.