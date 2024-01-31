В момент выпуска телевизора было объявлено, что OnePlus TV Q1 получит три обновления операционной системы Android TV

В 2019 году бренд OnePlus, известный своими смартфонами, выпустил свою первую линейку телевизоров под названием Q1. Это была премиальная серия с высокими техническими характеристиками и функциональностью. Первые модели Q1 и Q1 Pro поставлялись с предустановленной операционной системой Android 9. Но теперь компания анонсировала неожиданное обновление программного обеспечения для своего телевизора OnePlus TV Q1.

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Пользователь под ником Nutsav techie опубликовал изображение OnePlus TV Q1, на котором видно уведомление об обновлении ПО. В сообщении указаны некоторые ключевые детали. Новая версия программного обеспечения имеет номер прошивки optvin.2.a.01_glo_082_2312290405 и весит 820 МБ. Отмечается, что данное обновление повышает версию Android с 9 до 11. Изменения включают улучшенные уровни безопасности и конфиденциальности, обновление нескольких приложений, а также исправление ошибок и повышение производительности.

Это отличная новость для владельцев телевизора OnePlus TV Q1, которые долгое время использовали устаревшую версию Android 9. Предполагается, что Android 11 для телевизоров обладает значительно большим функционалом. Однако компания пока не раскрыла подробностей о выпуске данного обновления для телевизора Q1.

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Телевизор OnePlus TV Q1 оснащен 55-дюймовым дисплеем QLED с поддержкой MEMC, Dolby Vision и форматов HDR10. Он также имеет четыре динамика с общей мощностью 50 Вт и заднюю панель из углеродного волокна. Встроенный Google Assistant и Chromecast, а также предустановленные приложения обеспечивают богатый набор функций для пользователя. В момент запуска было объявлено, что телевизор OnePlus TV Q1 получит три обновления операционной системы Android TV.