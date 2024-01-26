Важно отметить, что эта функция доступна только на Google Pixel 8 Pro

Мобильный телефон Google Pixel 8 Pro теперь обладает функцией измерения температуры тела. Ранее датчик на телефоне мог только измерять температуру предметов, пока компания Google не получила одобрение администрации по пищевой и медицинской продукции США (FDA) для функции измерения температуры тела. Изначально датчик был представлен как одна из особенностей Google Pixel 8 Pro еще в октябре. Но на момент выпуска мобильного телефона датчик мог измерять только температуру предметов, а не людей.

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После последнего обновления он стал способен измерять температуру тела. Пользователи могут использовать предустановленное приложение термометра, чтобы сканировать свой лоб, и данные о температуре будут сохранены в их профиле в приложении Fitbit. Это добавит дополнительную информацию для пользователей, которые заботятся о своем здоровье. Важно отметить, что эта функция доступна только на Google Pixel 8 Pro.

Считается, что в Google Pixel 8 Pro используется датчик температуры Melexis MLX90632, и Google заявляет, что он способен измерять температуру до 200 градусов по Цельсию или холодную температуру до -20 градусов по Цельсию, путем измерения инфракрасного излучения. Некоторые пользователи отметили, что инфракрасный тепловой датчик может иметь проблемы с чтением показаний на блестящих или отражающих поверхностях и в условиях высокой влажности, а также может быть подвержен помехам от других источников, которые могут ввести в заблуждение датчик.

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Включение датчика температуры в состав линейки Google Pixel происходит впервые и компания Google утверждает, что эта функция имеет множество практических применений, таких как контроль питания детей, проверка состояния домашних животных, проверка температуры в ванне, сканирование перегревающихся устройств и проверка остывания готовой пищи. Будущее покажет, окажется ли датчик температуры полезным инструментом для здоровья.