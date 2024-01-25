Планшет будет использовать зарядное устройство мощностью 120 Вт

Недавно китайская организация сертификации 3C одобрила новый планшет от Xiaomi с номером модели 24018RPACC. Пока неясно, к какой серии планшетов он будет относиться - к Xiaomi Pad 6 или Pad 7. Теперь новая утечка от Digital Chat Station раскрыла информацию о чипсете, который будет использоваться в планшете. Кроме того, стала известна предполагаемая дата выхода устройства на рынок.

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Согласно этой утечке, планшет будет на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 и обладает большим размером корпуса. В сообщении не было упоминания о конкретном названии устройства, но пользователи, оставляющие комментарии в социальной сети, предположили, что это может быть будущий планшет Xiaomi 24018RPACC.

Известно, что на сертификации 3C этот планшет был замечен с зарядным устройством мощностью 120 Вт. Также устройство прошло сертификацию HDR Vivid, что указывает на то, что оно обеспечит более богатые впечатления от просмотра.

Источник сообщил, что планшет на основе Snapdragon 8 Gen 2 будет иметь возможность взаимодействия с другими устройствами компании, что подразумевает предустановку HyperOS. Также стало известно, что планшет планируется выпустить к концу февраля.

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Также в этой утечке упоминается, что бренд работает над планшетами на базе Snapdragon 8 Gen 3, которые будут оснащены OLED-панелями. Скорее всего, эти устройства будут частью серии Xiaomi Pad 7.