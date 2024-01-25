Новейший 8K AV-ресивер Denon полностью повышает планку возможностей подключения и настройки

Denon — первый бренд, выпустивший 8K AV-ресивер, и их последняя модель 8K является наиболее впечатляющей в плане мощности и возможностей подключения. AV-ресивер Denon AVC-X6800H оснащен семью HDMI-входами, двумя HDMI-выходами и 11,4 каналами объемного звука, а также предлагает множество настроек.

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Denon AVC-X6800H предлагает 11,4 канала усиления и 13,4 в режиме предусилителя, который отключает встроенное усиление для обеспечения чистого соединения с другими компонентами домашнего кинотеатра. Усиление 205 Вт на канал обеспечивает потрясающий звук. Поддерживаемые звуковые форматы включают Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced и Auro 3D. Кроме того, имеется апмикширование с помощью Dolby Surround, DTS Neural:X и Auro-Matic, что позволяет оживить старый контент. Все семь HDMI-входов и оба HDMI-выхода могут работать в разрешении 8K и поддерживают HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ и Dynamic HDR.

Denon AVC-X6800H поддерживает звук высокого разрешения благодаря переднему порту USB, обеспечивающему воспроизведение с частотой до 24 бит/192 кГц, и поддерживает такие форматы, как MP3, WMA, WAV, MPEG-4/AAC, FLAC и ALAC. И это хорошие новости для геймеров, так как ресивер поддерживает VRR, Quick Frame Transport и ALLM для консолей и компьютеров.

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Перечисление всех возможностей подключений на задней панели займет много времени. Однако, помощник по настройке делает все простым и удобным для тех пользователей, которые не хотят тратить время на всяческие настройки и конфигурации.