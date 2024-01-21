Патент, который компания Apple получила на прошлой неделе, может указывать на то, что Apple разрабатывает водонепроницаемую версию iPhone

В современном мире iPhone считается водонепроницаемым и соответствует стандартам, позволяющим Apple наделять свои телефоны степенью IP68, однако это не означает, что устройство совершенно непроницаемо для воды. Ограниченная гарантия на iPhone не уточняет, как она будет распространяться на повреждения, связанные с водой. Ни один производитель телефонов не предоставляет гарантию на водоустойчивость устройства даже в случае, если оно имеет классификацию IP68 или IP67.

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Несмотря на то, что Apple заявляет, что iPhone 15 серии водонепроницаем на глубине до 6 метров в течение 30 минут, превышая стандарты IP68, это все равно не означает, что телефон может быть безопасно использован в ванной или под душем. Струи воды могут проникать даже через водонепроницаемые соединения корпуса. Кроме того, контакт с водой может быть еще более вреден для iPhone, если он находится в морской воде. Одним словом, лучше не заниматься дайвингом со своим iPhone, если только у вас нет специального чехла для этой цели.

Важно помнить, что если бы Apple изготавливала полностью водонепроницаемые телефоны, то она бы предоставила гарантию на повреждения, связанные с водой. Однако патент, полученный компанией на прошлой неделе, может указывать на то, что Apple работает над водонепроницаемой версией iPhone. Этот патент называется "подводный пользовательский интерфейс" и больше фокусируется на настройке iOS, когда iPhone находится под водой, чтобы его использование было более удобным. Apple отмечает в патенте, что iOS может быть неэффективным и проблематичным при использовании под водой. Например, на иллюстрации, приложенной к патенту, показано, что пользователь iPhone может увеличивать масштаб камеры, нажимая кнопку громкости, вместо использования прикосновений к экрану.

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Это очень интересно, так как, если Apple разрабатывает специальный пользовательский интерфейс для более удобного использования iPhone под водой, то логично предположить, что они также работают над полностью водонепроницаемым оборудованием. Если Apple действительно выпустит водонепроницаемую версию iPhone, можно надеяться, что они также изменят ограниченную гарантию, чтобы она покрывала повреждения, связанные с водой. Когда такой водонепроницаемый iPhone станет реальностью, пока непонятно, но первый производитель, сделавший это, предложит потребителям великолепную функцию.