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10test
Galaxy S24 Ultra обогнал iPhone 15 Pro Max в последнем тесте на разрядку батареи
Новый тест на разрядку аккумулятора показывает, что Galaxy S24 Ultra работает без подзарядки почти 11 часов

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Смартфон Galaxy S24 Ultra сохранил ту же емкость аккумулятора 5000 мАч, что и его предшественник Galaxy S23 Ultra, но улучшенный чипсет в сочетании с оптимизированным программным обеспечением позволил флагману Samsung одержать победу над конкурентами в последнем тесте на разряд батареи. Один из блогеров на YouTube провел тест четырех высококлассных телефонов.

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Для разрядки батарей каждого флагмана были запущены различные приложения для социальных сетей и Galaxy S24 Ultra сохранил лидерство среди конкурентов. Возможно, увеличенная испарительная камера помогла контролировать температуру Snapdragon 8 Gen 3, а последнее обновление One UI снизило нагрузку на процессор, что привело к энергоэффективности.

iPhone 15 Pro Max не сильно отстал в тесте на расход заряда батареи, не уступая Galaxy S24 Ultra, но его меньшая батарея в сочетании с отсутствием эффективной системы охлаждения, возможно стала причиной второгo места для топового предложения Apple, так как последний флагман Samsung продержался до выключения вплоть до 10 часов 59 минут. На втором месте находится iPhone 15 Pro Max, который проработал 10 часов 20 минут.

Удивительно, но Pixel 8 Pro смог идти в ногу с конкурентами и в итоге проработал 10 часов, тогда как Galaxy S23 Ultra от прошлого года финишировал последним со временем 8 часов 10 минут, что по-прежнему впечатляет, учитывая его возраст.

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Неизвестно, работал ли Galaxy S24 Ultra или другие модели с разрешением по умолчанию или с максимальной частотой кадров, равной 120 Гц, но следует помнить, что этот тест на разрядку батареи не может быть рассмотрен как полностью точный. Тем не менее, блогер приложил все усилия и показал, что топовая модель Samsung является чемпионом по аккумулятору в этом тесте.

#iphone 15 pro max #galaxy s24 ultra #pixel 8 pro
Источник: wccftech.com
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