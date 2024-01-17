Технология нанесения покрытия HZO открывает новые возможности для повышения долговечности и надежности электронных устройств

На выставке CES 2024 компания из Северной Каролины продемонстрировала революционную технологию нанесения покрытий для электронных устройств HZO. Основная инновация в технологии HZO заключается в использовании ксилола для образования тонкой пленки на молекулярном уровне. Это позволяет покрытию быть тонким и равномерно распределяться по поверхности электронного оборудования, включая голые платы. Электронная плата во время демонстрации была полностью погружена в воду, что подтверждает эффективность покрытия в защите от повреждений водой.

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Компания подчеркивает, что ключевым элементом этой технологии является процесс химического осаждения из паровой фазы (CVD). Покрытие HZO работает при комнатной температуре, что делает его универсальным для различных электронных компонентов. Безопасность и экологичность технологии обеспечиваются надежностью и отсутствием вредных химических побочных продуктов при полимеризации.

Технология покрытия HZO обладает широкими применениями в различных отраслях промышленности, включая автомобильную электронику, датчики, бытовую технику и биосенсоры. Она обещает создание водостойких и водонепроницаемых электронных устройств, обеспечивая новый уровень защиты от повреждений жидкостью.

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Успешная демонстрация на выставке CES 2024 подтверждает значительный шаг вперед в разработке электроники способной работать даже при полном погружении в воду. Технология покрытия HZO открывает новые возможности для повышения долговечности и надежности электронных устройств.