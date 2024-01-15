Часы Redmi Watch 4 оснащены четырехканальным датчиком PPG, который отслеживает частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови

В конце ноября в Китае состоялся дебют часов Redmi Watch 4 вместе с серией Redmi K70. Через полтора месяца они появились и на международных рынках, как планировалось. Эта новинка от бренда Redmi была обновлена в плане аппаратного обеспечения и даже поставляется с операционной системой HyperOS для Китая. Тем не менее, они остаются привлекательным продуктом за пределами КНР даже без последней версии программного обеспечения от Xiaomi.

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Redmi Watch 4 имеют алюминиевую рамку и металлический корпус со съемным ремешком из нержавеющей стали. Дисплей этих часов имеет размер 1,97 дюйма и выполнен в форме закругленного прямоугольника с AMOLED-матрицей. Экран LTPS 5Hz имеет частоту обновления 60 Гц и достигает яркости в 600 нит. Он поддерживает автоматическую регулировку яркости с помощью датчика освещенности.

Кроме того, Redmi Watch 4 оснащены 4-канальным датчиком PPG для мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. В них также присутствуют акселерометр, гироскоп и GPS для отслеживания более 150 спортивных режимов. Часы имеют все стандартные функции, включая отслеживание сна, мониторинг уровня стресса, прогноз погоды, секундомер, уведомления из приложений и другие. Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать их для звонков через Bluetooth.

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Часы водонепроницаемы и работают на аккумуляторе емкостью 470 мАч, что обеспечивает 20 дней автономной работы при обычном использовании. Эти часы доступны в двух цветах: серебристо-сером и черном обсидиановом. За дополнительную плату покупатели могут приобрести ремешки другого цвета.