AMD Ryzen 9 7945HX3D значительно превосходит новинку от Intel, демонстрируя небольшой прирост кадров в секунду и значительно меньшее энергопотребление

После проведения теста нового мобильного процессора Intel Core i9-14900HX (Raptor Lake Refresh) компанией Notebookcheck было обнаружено, что его производительность не слишком впечатляет в синтетических и игровых бенчмарках. Хотя чип демонстрирует хорошую работу в одноядерных приложениях, в игровых условиях Intel Core i9-14900HX не показывает должного улучшения. В то же время аналогичный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D значительно превосходит новинку Intel в этой области, предоставляя немного более высокий уровень кадров в секунду и потребляя гораздо меньше энергии.

реклама

Для проведения тестирования был использован образец игрового ноутбука с 24-ядерным (8+16) процессором Intel Core i9-14900HX с максимальной частотой 5,8 ГГц, графическим процессором RTX 4090 и 32 ГБ памяти DDR5-5600.

В тесте 24-ядерный Core i9-14900HX набрал 2 232 балла в одноядерном тесте и 23 336 баллов в многоядерном. В одноядерном тесте Core i9-14900HX легко опередил чип Ryzen 9 7945HX на 13%, а также своих предшественников 13-го поколения, таких как Core i9-13980HX и Core i9-13950HX, на 6%. Однако интерес к Core i9-14900HX заканчивается на этом, поскольку другие модели процессоров в многоядерном режиме теста превзошли его результаты. Ryzen 9 7945HX, Ryzen 9 7945HX3D, Core i9-13980HX и Core i9-13950HX опередили новый чип Raptor Lake Refresh на 7%, несмотря на то, что Core i9-14900HX имеет большее количество ядер по сравнению.

Core i9-14900HX не смог обеспечить уверенное превосходство над своими предшественниками в игровых тестах и новейшими процессорами Ryzen 9 от AMD на базе Zen 4. В тесте производительности 3DMark TimeSpy Core i9-14900HX чуть уступил Core i9-13980HX на несколько процентов. Однако Core i9-14900HX опередил Ryzen 9 7945HX от AMD и менее мощные процессоры 13-го поколения Core i9.

Издание также провело сравнительный анализ энергоэффективности и обнаружило, что Core i9-14900HX демонстрирует не очень высокий уровень энергоэффективности в многоядерном бенчмарке Cinebench R23, уступая даже Core i9-13980HX прошлого поколения. Core i9-14900HX набрал 145 баллов, в то время как Core i9-13980HX - 160,9 балла. Ryzen 9 7945HX от AMD занял второе место с результатом 207 баллов. А первое место занял 16-ядерный чип M3 Max от Apple, который набрал 306 баллов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тест показал, что новый чип Intel Core i9-14900HX не имеет высокой производительности. Прирост производительности достигается за счет более высоких пределов энергопотребления, в то время как эффективность остается низкой.