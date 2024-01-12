Poco M6 Pro 4G оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц

Совместно с выходом серии Poco X6, суббренд Xiaomi также представил Poco M6 Pro 4G и этой модели был дан старт на глобальных рынках. Серия Poco M ориентирована на бюджетный сегмент, но при этом обладает впечатляющими характеристиками. Новинка, являющаяся преемником Poco M4 Pro, получила значительные обновления.

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Poco M6 Pro 4G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран также имеет сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass 5. Устройство имеет двухцветную заднюю панель, верхняя часть которой оснащена более темным оттенком, а остальная часть - светлее. Кроме того, смартфон также имеет класс защиты IP54.

Тыловая камера Poco M6 Pro 4G предлагает тройной модуль, включающий 64-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера селфи имеет 8 мегапикселей.

Внутри Poco M6 Pro 4G установлен процессор MediaTek Helio G99. Этот системный чип сочетается с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища. Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В качестве программного обеспечения используется HyperOS.

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Poco M6 Pro 4G предлагается в черном, синем и фиолетовом цветах. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 199 долларов, а версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти - 249 долларов. Смартфон будет доступен для приобретения с 11 января.