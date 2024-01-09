Внутри планшета установлен процессор MediaTek Helio G99 SOC

Бренд Lenovo представил свой новый планшет с большим экраном под названием Erazor K30 Pad 12,6 дюйма. Новый планшет Erazor отличается прочным металлическим корпусом. Дизайн камеры на его задней части напоминает то, что можно увидеть в серии Xiaomi Pad 6. Толщина устройства составляет всего 7,8 мм, а весит оно 650 грамм.

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Модель оснащена 12,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и пиковой яркостью 350 нит. Он покрывает 72% цветовой гаммы NTSC и имеет контрастность 1500:1. Внутри планшета установлен процессор MediaTek Helio G99 SOC. Он работает с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

У планшета есть задняя камера на 13 МП и фронтальная камера на 8 МП. Он поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и USB Type-C. Также в нем есть слот для карт microSD (до 512 ГБ) и четыре динамика, но отсутствует разъем для наушников 3,5 мм.

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Устройство питается от аккумулятора емкостью 12 000 мАч и поддерживает зарядку USB PD мощностью до 18 Вт. Цена планшета Erazor K30 Pad с диагональю 12,6 дюйма составляет 280 долларов США за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.