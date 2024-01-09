Все модели Xperia, выпущенные в 2022 году, получают второе крупное обновление операционной системы

Компания Sony подтвердила, что ее первым смартфоном, получившим обновление Android 14 в 2024 году, станет Xperia 5 V. Также было объявлено, что в ближайшие дни на обновление смогут рассчитывать еще три модели Xperia: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV и Xperia 10 IV.

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Все три эти модели Xperia, выпущенные еще в 2022 году, получают второе крупное обновление операционной системы и также смогут получить еще одно обновление Android до прекращения поддержки программного обеспечения.

Как и Xperia 5 V эти модели, попадающие под обновление Android 14, получат несколько важных новых функций и улучшений:

Возможность мигания камерой или экраном в случае получения уведомлений или звучания сигнала тревоги

Приложением "Найти мое устройство", которое позволяет удаленно найти устройство и заблокировать или удалить контент

Расширенные возможности Nearby Share, позволяющие отправлять файлы с компьютера Windows на Xperia 5 V без использования кабелей

Настройка ярлыков на экране блокировки, позволяющая добавлять любимые ярлыки на экран блокировки Xperia 5 V

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Это основные улучшения, которые появятся в смартфонах Xperia с Android 14.