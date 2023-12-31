Одной из интересных функций искусственного интеллекта в Samsung Galaxy S24 является перевод в режиме реального времени при звонках

Недавно пользователь Twitter с ником @mysterylupin опубликовал маркетинговый материал, раскрывающий ключевые особенности искусственного интеллекта в серии Samsung Galaxy S24.

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Одной из интересных функций искусственного интеллекта, которая будет доступна в Samsung Galaxy S24, является Live Translate. Приложение дает возможность перевода телефонных звонков в режиме реального времени, что потенциально сможет разрушить языковые барьеры при общении.

Еще одной замечательной особенностью будет "генеративное редактирование", которое напоминает функционал инструмента Google Magic Editor. Благодаря этой функции будет возможность удалять ненужные объекты или заполнять пустые места на фотографиях.

Однако, как и Magic Editor, для использования этой функции потребуется интернет-соединение и аккаунт Samsung. Несмотря на мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, который способен обрабатывать задачи ИИ прямо на устройстве, для данной функции все же понадобится облачное хранилище.

Также было упомянуто о других функциях. Одна из них - Nightography Zoom, которая, как утверждается, значительно улучшит качество фотографий в момент недостаточного освещения при использовании увеличения.

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Предыдущие утечки информации и недавнее подтверждение на официальном веб-сайте Samsung указывают на то, что серия Galaxy S24 будет представлена 24 января.