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Интерес вокруг серии Galaxy S24 продолжает набирать обороты, и это совершенно оправдано. Ожидается, что телефоны будут представлены 17 января следующего года, и каждый появляется новая информация о возможностях этих устройств. Однако последние отчеты могут разочаровать некоторых пользователей.
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Похоже, что Samsung решила отказаться от идеи внедрения спутниковой связи в серию Galaxy S24, что является неожиданным шагом. Ведь уже в версии One UI 6.1 присутствуют намеки на данную функцию. Однако, согласно информации из Южной Кореи, Samsung приняла решение отказаться от неё.
По появившейся информации, Galaxy S24 Ultra был отправлен в три южнокорейские сети телекоммуникационных услуг: КТ, LG Uplus и SK Telecom. Это обычная практика для крупных производителей телефонов, поскольку устройства упаковываются в коробку-загадку, чтобы предотвратить утечку информации. Однако теперь представители телекоммуникационных компаний сообщают, что на телефоне нет возможности подключения к спутниковой связи.
В данный момент не известно, будет ли серия Galaxy S24 иметь спутниковую связь. Возможно, на устройстве просто отсутствует готовое для использования программное обеспечение, которое будет добавлено в финальной версии. Однако, существует вероятность, что компания решила вообще отказаться от этой функции, что может огорчить некоторых поклонников.
Спутниковая связь не является обязательной характеристикой для смартфона, однако, принимая во внимание тот факт, что почти все другие производители флагманских моделей решили включить её в свои устройства, вызывает беспокойство отсутствие этой возможности в серии Galaxy S24.