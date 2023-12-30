Спутниковая связь не является обязательной характеристикой для смартфона, однако все другие производители флагманских моделей решили включить её в свои устройства

Интерес вокруг серии Galaxy S24 продолжает набирать обороты, и это совершенно оправдано. Ожидается, что телефоны будут представлены 17 января следующего года, и каждый появляется новая информация о возможностях этих устройств. Однако последние отчеты могут разочаровать некоторых пользователей.

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Похоже, что Samsung решила отказаться от идеи внедрения спутниковой связи в серию Galaxy S24, что является неожиданным шагом. Ведь уже в версии One UI 6.1 присутствуют намеки на данную функцию. Однако, согласно информации из Южной Кореи, Samsung приняла решение отказаться от неё.

По появившейся информации, Galaxy S24 Ultra был отправлен в три южнокорейские сети телекоммуникационных услуг: КТ, LG Uplus и SK Telecom. Это обычная практика для крупных производителей телефонов, поскольку устройства упаковываются в коробку-загадку, чтобы предотвратить утечку информации. Однако теперь представители телекоммуникационных компаний сообщают, что на телефоне нет возможности подключения к спутниковой связи.

В данный момент не известно, будет ли серия Galaxy S24 иметь спутниковую связь. Возможно, на устройстве просто отсутствует готовое для использования программное обеспечение, которое будет добавлено в финальной версии. Однако, существует вероятность, что компания решила вообще отказаться от этой функции, что может огорчить некоторых поклонников.

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Спутниковая связь не является обязательной характеристикой для смартфона, однако, принимая во внимание тот факт, что почти все другие производители флагманских моделей решили включить её в свои устройства, вызывает беспокойство отсутствие этой возможности в серии Galaxy S24.