Китай получает свой первый эксклюзивный и официальный графический процессор NVIDIA, GeForce RTX 4090 D

Nvidia представила графический процессор GeForce RTX 4090 D для китайских геймеров, который предлагает производительность, близкую к оригинальной RTX 4090. Эта карта будет доступна только на азиатских рынках, где оригинальная RTX 4090 была ограничена из-за санкций США. Модель RTX 4090 D является урезанной версией графического процессора Ada Lovelace, с меньшим количеством ядер, чтобы соответствовать требованиям правительства США и экспортным правилам.

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Графический процессор Nvidia GeForce RTX 4090 D имеет 14 592 ядра CUDA, тактовую частоту boost до 2520 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с, 384-битный интерфейс шины и TGP мощностью до 425 Вт. Все карты получат 3 порта DP 1.4a и один порт HDMI 2.1. Модели от крупных производителей в Китае, таких как MSI, Galax, Zotac и Inno3D, будут аналогичны моделям RTX 4090.

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Nvidia также предоставила показатели производительности карты и сравнила ее с RTX 3090 Ti. RTX 4090 D обеспечивает прирост производительности до 3,5 раз благодаря DLSS+RT в таких играх, как Alan Wake 2. Что касается энергопотребления, GeForce RTX 4090 D потребляет немного меньше энергии, чем RTX 4090, и превосходит старые графические процессоры Ampere и даже графические процессоры RDNA 3 конкурентов по всем показателям производительности.