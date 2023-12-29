В феврале возможно будет удален из Google Maps инструмент "Режим вождения"

Новый отчет свидетельствует о возможной отмене режима вождения Google Maps в 2024 году. Специалисты по кодированию обнаружили в последней версии приложения несколько фрагментов кода, указывающих на то, что Google планирует отключить этот режим уже в феврале 2024 года.

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В новой версии приложения появилось уведомление о том, что этот режим будет удален в феврале, а пользователи смогут использовать голосовой ассистент для звонков, отправки сообщений и мультимедиа во время поездки.

Ранее Google уже отключила режим "Assistant Driving Mode Dashboard" в 2022 году. Однако сейчас похоже, что режим вождения также будет удален, и пользователям будет предложено использовать новый режим навигации в Google Maps, который предоставляет более быстрый и удобный метод ввода голосом с визуальной обратной связью.

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Хотя Google, вероятно, считает, что использование голоса для команд во время вождения более безопасно, некоторым пользователям может не понравиться это изменение, особенно тем, кто предпочитает старый способ управления приложением с помощью сенсорного экрана.