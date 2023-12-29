Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Apple может выпустить новый Vision Pro с RGB OLEDoS в 2027 году
Будущая версия Apple Vision Pro будет использовать технологию RGB OLEDOS (OLED на основе кремния) и станет значительным обновлением по сравнению с текущей версией

реклама

Сообщается, что компания Apple планирует начать массовые поставки своих гарнитур Vision Pro в первую неделю января, что раньше, чем ожидалось. Аналитик цепочки поставок Минг-Чи Куо подтвердил эту информацию. Предполагается, что эти гарнитуры поступят в продажу в магазинах к концу января.

реклама

Также есть новые отчеты о том, что Apple планирует выпустить новую модель своего устройства смешанной реальности (MR) Vision Pro в 2027 году. Эта будущая версия будет использовать технологию RGB OLEDOS (OLED на основе кремния), что является значительным обновлением относительно текущей версии, которая использует WOLED (белый OLED) с цветным фильтром (CF).

Технология RGB OLEDOS генерирует свет и цвет непосредственно из субпикселей RGB на одном слое, без использования цветового фильтра. Это приводит к гораздо более высокой яркости по сравнению с технологией WOLED+CF OLEDOS, которая использует белый свет, фильтруемый цветными фильтрами RGB.

Технология RGB OLEDOS изначально разрабатывалась американской компанией Emagin для военных целей и теперь, после приобретения, принадлежит Samsung Display. Это значительный прорыв в технологии отображения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Исследовательская фирма Omdia раскрыла эти планы и также представила информацию о производственных и рыночных аспектах этих технологий. Производство текущей технологии WOLED+CF OLEDOS, выполняемое различными компаниями, включая Sony, сталкивается с ограничениями производительности и мощности. В то время как производство RGB OLEDOS, хотя и не широко распространено, предлагает более яркую и эффективную технологию отображения.

#apple #rgb #vision pro #oledos
Источник: gizmochina.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
10
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
2
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Первый восстановленный Ил-96-400Т совершил коммерческий полёт с грузом на борту
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
2
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+

Популярные статьи

Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
52
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
4
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
58
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7
Бронепоезда в играх и реальной жизни
+
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
4
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
6

Сейчас обсуждают

kitava
21:09
На второй год войны, уже нет никаких "лагерей с военной техникой" в 100 км зоне от линии фронта. Как и крупных хранилишь ь боеприпасов. Одинокий танк в городе Белгород ты таким боеприпасом не поразишь...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
PanzerK
21:09
MSI как MSI...
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
32Влад32
21:08
Может пора загрузить термоядерную боевую часть?
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
Umid Xaydarov
21:08
да пофиг пэвэо не пэвэо. усраину и гейропу+ пендостан надо стереть. это угроза рф в будущем. надо щя уничтожать всех соперников
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Kira625
21:05
То есть ты признаешь, что в этих жертвах как минимум частичто виновато ПВО, а ракеты были направлены на военные объекты? P.S. И опять же если бы эти ракеты летели с той же целью, что и на Белгород, т...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Truth Sееker
21:04
Да неужели, а что что окрестностях есть лагеря с военной техникой и личным составом это другое?)
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
kitava
21:03
Потому что характер боеприпаса исключает иное применение кроме терракта. Учитывая обстановку в Белгороде.
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
32Влад32
21:02
Какой же ты дебил!!!!!! Какое рабство, какой геноцид????? Все хорошее, что вам досталось после развала СССР, вбыло создано вместе с русским народом, другими народами СССР. А сейчас вы все просрали!!!!...
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Truth Sееker
21:00
Ещё раз, откуда ты знаешь, что по гражданским намеренно стреляли? Кассетный боеприпас может действительно и был, но летел он отнюдь не по гражданским, его сбила ПВО и обломки уже упали на город, впроч...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
kitava
20:58
Еще раз. Гражданские погибли из-за того что по городу запустили в днемное время кассетный боеприпас. Именнно поражающие части от него взрывались в разных концах города. Кассетные боеприпасы применяют ...
Это преступление не останется безнаказанным: МО РФ прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем