Будущая версия Apple Vision Pro будет использовать технологию RGB OLEDOS (OLED на основе кремния) и станет значительным обновлением по сравнению с текущей версией

Сообщается, что компания Apple планирует начать массовые поставки своих гарнитур Vision Pro в первую неделю января, что раньше, чем ожидалось. Аналитик цепочки поставок Минг-Чи Куо подтвердил эту информацию. Предполагается, что эти гарнитуры поступят в продажу в магазинах к концу января.

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Также есть новые отчеты о том, что Apple планирует выпустить новую модель своего устройства смешанной реальности (MR) Vision Pro в 2027 году. Эта будущая версия будет использовать технологию RGB OLEDOS (OLED на основе кремния), что является значительным обновлением относительно текущей версии, которая использует WOLED (белый OLED) с цветным фильтром (CF).

Технология RGB OLEDOS генерирует свет и цвет непосредственно из субпикселей RGB на одном слое, без использования цветового фильтра. Это приводит к гораздо более высокой яркости по сравнению с технологией WOLED+CF OLEDOS, которая использует белый свет, фильтруемый цветными фильтрами RGB.

Технология RGB OLEDOS изначально разрабатывалась американской компанией Emagin для военных целей и теперь, после приобретения, принадлежит Samsung Display. Это значительный прорыв в технологии отображения.

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Исследовательская фирма Omdia раскрыла эти планы и также представила информацию о производственных и рыночных аспектах этих технологий. Производство текущей технологии WOLED+CF OLEDOS, выполняемое различными компаниями, включая Sony, сталкивается с ограничениями производительности и мощности. В то время как производство RGB OLEDOS, хотя и не широко распространено, предлагает более яркую и эффективную технологию отображения.