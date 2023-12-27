Новые видеокарты вероятно будут более упрощенными версиями своих XT-собратьев, которые уже присутствуют на рынке несколько месяцев

AMD вероятно работает над дополнительными графическими процессорами RDNA 3, так как были обнаружены три новые карты: Radeon RX 7800, RX 7700 и RX 7600 XT. Согласно базе данных ЕЭК (Евразийской экономической комиссии), в списке предоставленным компанией были указаны три новые видеокарты, основанные на архитектуре графического процессора RDNA 3. Эти три карты включают Radeon RX 7800, RX 7700 и RX 7600 XT.

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AMD Radeon RX 7800 и RX 7700, вероятно будут более упрощенными версиями своих XT-собратьев, которые уже присутствуют на рынке несколько месяцев. Учитывая это, можно ожидать снижения производительности данных устройств примерно на 10-15% и некоторых различий в цене.

В списке так же указан AMD Radeon RX 7600 XT, но до сих пор компания выпустила только модель Radeon RX 7600 non-XT. RX 7600 уже использует полноценный графический процессор Navi 33, поэтому версия XT, вероятно, будет либо с более высокой тактовой частотой, либо основана на графическом ядре Navi 32 с урезанной конфигурацией.

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Хотя AMD завершила работу над своими ASIC-чипами графического процессора RDNA 3, у нее все еще есть возможности для расширения линейки с помощью новых конфигураций в будущем. В ближайшие месяцы конкуренция станет еще более ожесточенной с выпуском карт Nvidia RTX 4070 и Ti Super, которые будут конкурировать с видеокартами RX 7800 XT и RX 7900 XT. Будет интересно посмотреть, действительно ли AMD выпустит новые карты или просто снизит цены на существующие варианты, чтобы удержаться на рынке в противостоянии новым конкурентам от Nvidia.