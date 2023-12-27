10 января 2024 года ожидается, что компания анонсирует не только Honor X50 Pro 5G, но и серию Magic 6

Скоро появится Honor X50 Pro 5G — смартфон, ориентированный на поддержку пятого поколения сетей связи. Ожидается, что он выйдет 10 января 2024 года или около того. Внутри устройства будет установлен чип Qualcomm Snapdragon 8+ и емкий аккумулятор на 5800 мАч. Дисплей будет с разрешением 1,5K и сертификацией защиты глаз. В настоящее время известно, что будет два варианта цвета — зеленый и черный.

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Honor X50 Pro 5G также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью до 35 Вт. По слухам, смартфон может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Однако дата 10 января 2024 года не будет отведена только для Honor X50 Pro 5G, так как ожидается, что компания также представит линейку Magic 6.

Внутри Honor Magic 6 вероятнее всего будет установлен чип Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет оснащаться 2K OLED-дисплеем с вырезом в форме таблетки для двойной фронтальной камеры. Ожидается, что у смартфона будет операционная система Magic OS 8.0 на базе Android 14.

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Также стоит упомянуть о другом устройстве от Honor — Honor 90 GT. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он будет иметь охлаждающею систему с 3D-паровой камерой, мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт и тройную камеру на задней панели.