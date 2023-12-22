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10test
MSI Titan 18 HX будет представлен с первым в мире мини-светодиодным дисплеем 4K и частотой 120 Гц
Ноутбук будет оснащен процессором Intel Core i9 14-го поколения и видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6

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На прошлой неделе компания MSI представила новые модели ноутбуков Prestige 13 и 16 AI Evo, оснащенные процессорами Intel Core Ultra. Теперь бренд готовится к выпуску еще одной модели, ориентированной на игровое сообщество. Анонс нового ноутбука, который получит название MSI Titan 18 HX, состоится на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 в следующем месяце. Помимо официального анонса, уже появились некоторые детали о Titan 18 HX на нескольких сайтах розничных продавцов, которые раскрыли полные характеристики устройства.

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Как сообщается, MSI Titan 18 HX будет оснащен 18-дюймовым экраном с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Он также получит инновационный мини-светодиодный дисплей, что сделает его первым в мире ноутбуком с такими характеристиками.

В области дисплея Titan 18 HX будет сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR с яркостью 1000 нит и временем отклика 3 мс. К сожалению, более подробная информация о данном устройстве от MSI пока не была раскрыта.

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Согласно утечке информации от розничного продавца, MSI Titan 18 HX по всей видимости будет оснащен механической клавиатурой Cherry MX с подсветкой RGB для каждой клавиши. Есть данные, что новинка будет оснащена процессором Intel Core i9 14-го поколения и видеокартой NVIDIA RTX 4090 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, Titan 18 HX получит огромный объем оперативной памяти DDR5 в размере 128 ГБ и SSD-накопитель емкостью 4 ТБ.

#gddr6 #nvidia rtx 4090 #intel core i9 #msi titan 18 hx
Источник: gizmochina.com
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