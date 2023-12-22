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10test
Материнские платы AMD 700-й серии и Intel 800-й серии появятся в третьем квартале 2024 года
AMD и Intel рассматривают третий квартал 2024 года в качестве следующего крупного обновления платформы ЦП

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AMD и Intel, ведущие производители материнских плат, планируют выпустить новые платформы следующего поколения в третьем квартале 2024 года. Китайские форумы по продажам материнских плат, опираясь на информацию партнеров и источников в отрасли, сообщают, что этот значимый цикл обновления материнских плат состоится примерно через год. 

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По слухам, как AMD, так и Intel представят свои последние чипсеты, под которые производители материнских начнут выпускать свои продукты следующего поколения.

У Intel уже есть разъем LGA 1700, который используется для двух поколений материнских плат: 600-й серии (Z690, H670, B660, H610) и 700-й серии (Z790, B760, H710). Эти платы поддерживают три поколения процессоров: 12-е поколение Alder Lake, 13-е поколение Raptor Lake и недавно выпущенное 14-е поколение Raptor Lake Refresh. Некоторые производители материнских плат также внесли небольшие изменения в линейку Z790, добавив новые платы с расширенными возможностями ввода-вывода, такие как Wi-Fi 7 и BT5.3.

Однако Intel планирует перейти на совершенно новую платформу в 2024 году. Платформа следующего поколения, серия 800, будет использовать сокет LGA 1851 и дебютирует с выпуском процессоров Arrow Lake-S для настольных ПК во второй половине 2024 года. В серию 800 войдут материнские платы Z890, H860 и H810, а также чипсеты W880/Q870 для рабочих станций и бизнес-продуктов.

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Согласно предыдущей информации, ожидается, что платформа Intel Z890 будет иметь до 60 каналов HSIO (26 CPU + 34 PCH), в то время как платформы B860 и H810 будут иметь 44 и 32 канала HSIO соответственно. Платформа Intel серии 800 также будет поддерживать память DDR5-6400, совместимую с модулями памяти вместимостью до 48 ГБ.

#amd #intel #raptor lake #raptor lake refresh
Источник: wccftech.com
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