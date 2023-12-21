Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 SoC от Qualcomm

Ранее ходили слухи о том, что в конце декабря в Китае выйдет смартфон OnePlus Ace 3, однако бренд пока официально не объявлял дату его запуска.

реклама

Теперь надежный источник сообщает, что выход телефона немного задерживается. Источник даже назвал предварительную дату запуска. Согласно данным Digital Chat Station, OnePlus Ace 3 появится в Китае 4 января. Если это правда, то этот смартфон станет первым продуктом бренда в 2024 году.

Официально OnePlus Ace 3 также будет выпущен на мировых рынках под названием OnePlus 12R 23 января. Благодаря многочисленным утечкам за последние несколько месяцев, уже почти все известно об этом устройстве.

Смартфон будет иметь OLED-дисплей BOE X1 LTPO с диагональю 6,78 дюйма. Этот дисплей с отверстием будет обладать разрешением 2780 x 1264 пикселей (1,5K) и частотой обновления 120 Гц.

Внутри смартфона будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Данный чипсет будет работать в связке с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Телефон будет оснащен тройной задней камерой, включающей основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и макросенсор на 2 Мп. В более ранних моделях вместо макросенсора был установлен телеобъектив на 32 Мп. На передней панели будет находиться 16-мегапиксельная селфи-камера.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5500 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. Смартфон будет доступен в сером, золотом и синем цветах.