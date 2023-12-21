Программа самостоятельного ремонта iFixit распространяется на более поздние модели Galaxy

Samsung расширяет свою программу авторизованного ремонта, добавляя в нее 16 новых устройств, включая Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5. Впервые складные смартфоны Samsung можно будет отремонтировать, что является редкостью, так как мало складных смартфонов поддерживается iFixit. На данный момент неизвестно, какие детали будут доступны для замены через эту программу, но компания намекает, что пользователи смогут починить, например, экран, динамики и порты для зарядки. Цена на ремонт также остается загадкой, но маловероятно, что она будет низкой.

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Если посмотреть на стоимость замены деталей у Pixel Fold, то можно увидеть, что цены астрономические. Например, комплект для замены внутреннего экрана Pixel Fold будет стоить более $900, и это еще без налогов и при условии, что у вас есть все необходимые инструменты. Конечно, Z Flip 5 гораздо дешевле Pixel Fold, поэтому его детали, вероятно, будут стоить дешевле.

Все остальные добавленные в программу устройства - это новое оборудование Samsung. Например, теперь сервисный ремонт доступен для всей серии Galaxy S23 (включая S23 FE), а также для предыдущих моделей S20, S21 и S22. Владельцы 15-дюймовых ноутбуков Galaxy Book2 Pro или Book Pro 360 смогут заменить отдельные части своего устройства, например, сканер отпечатков пальцев или охлаждающий вентилятор.

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Пока неизвестно, когда запасные части станут доступны для продажи. На сайте iFixit в разделе Samsung ничего не изменилось, по крайней мере, на текущий момент. Компания заявляет, что в декабре эти продукты будут добавлены в список.