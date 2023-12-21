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Оставшиеся несколько дней до 2024 года вызывают у ценителей телефонов Xiaomi и китайских брендов особое чувство - "прощай MIUI, здравствуй HyperOS!"
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В октябре 2023 года Xiaomi объявила о прекращении выпуска операционной системы MIUI и заявила, что заменит ее на HyperOS. Компания также сообщила о том, что их последние флагманы Xiaomi 14 будут оснащены предустановленной HyperOS.
Xiaomi выпустила трехминутное видео под названием "Путешествие во времени: эволюция MIUI", которое позволяет увидеть все изменения операционной системы MIUI с ее первой версии, представленной в 2010 году. Видео демонстрирует весь путь развития MIUI и выделяет его особенности, используя анимацию и снимки экрана. Это без сомнения вызывает ностальгические чувства у фанатов MIUI.
Компания Xiaomi также объявила, что HyperOS будет доступна для восьми устройств в первые три месяца 2024 года.
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Pad 6
За исключением Xiaomi и Redmi, в список также включен Poco F5, который также ожидается получит обновление HyperOS в первом квартале 2024 года. Обновление HyperOS будет распространяться постепенно, поэтому некоторые устройства получат его раньше, чем другие.