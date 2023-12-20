Графика Honor 90 GT будет обеспечивать качество изображения на уровне ПК

На официальной презентации 21 декабря будет представлен смартфон от Honor - Honor 90 GT. Это устройство будет доступно в трех различных цветовых вариантах: синий (GT Blue), черный (Black) и кремовый (Cream). Варианты Cream и Black будут оснащены стеклянной задней панелью, в то время как GT Blue отличается наличием отделки из натуральной кожи.

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Однако, кроме внешнего вида, Honor 90 GT обещает высокую производительность. Сочетание чипа Snapdragon 8 Gen 2 с 24 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью до 1 ТБ (12 + 256 ГБ по умолчанию) гарантирует быструю и плавную работу устройства. Но Honor подчеркивает, что не только технические характеристики важны, но и качество графики в играх.

Honor уверяет, что Honor 90 GT будет обеспечивать "качество изображения на уровне ПК" благодаря усовершенствованию и оптимизации чипа.

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Среди других особенностей, ожидаемых в Honor 90 GT, стоит отметить плоский дисплей с одним отверстием для камеры в центре и тонкими рамками со всех сторон, аналогичный iPhone 15 Pro. Ожидается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. О задней камере пока известно, что Honor 90 GT будет оснащен двойной камерой с основным объективом на 50 МП и оптической стабилизацией изображения.